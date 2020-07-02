فيديو.. مياه صرف صحي سوداء تغرق شاطئ أكابولكو الشهير في المكسيك

يتعرض شاطئ خليج "أكابولكو" الشهير في المكسيك للتلوث، وذلك بعد ضخ كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي في المنتجع، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أظهر عملية ضخ مياه الصرف الصحي السوداء في شاطئ "أكابولكو"، المنتجع المكسيكي الشهير، الأمر الذي دفع مسؤولين إلى التحرك، والدعوة لإجراء تحقيق فوري، والعمل على إصلاح أعمال التصريف.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن شاهد عيان رفض الكشف عن اسمه قوله، إنه شمّ رائحة كريهة للغاية جعلته يشعر بالغثيان، مشيرا إلى أن عملية تفريغ مياه الصرف الصحي استمرت لما يقارب الـ25 دقيقة.

وردا على الفيديو، أعلنت السلطات البيئية في ولاية جيريرو التي تقع على ساحل المحيط الهادئ في المكسيك، التحقيق في الحادث الذي وقع وفقا لها في 25 يونيو الماضي، لافتة إلى أنها قدمت شكوى رسمية للمدعي الفيدرالي للتعامل مع الواقعة على أنها "جريمة اتحادية".

وبحسب تصريحات مسؤولي الولاية فإن التقارير الأولية، أشارت إلى أنبوب صرف صحي مكسور تسبب بهذا التدفق للمياه القذرة، بعد أن تسبب تساقط أمطار كبير بذلك العطل.

وتمّ إرسال فرق فنية للعمل على تنظيف قنوات الصرف الصحي القريبة من المنطقة، علما أن السكان المحليين كانوا يشكون لسنوات من تسريبات فيها، وضخ نفايات غير معالجة في خليج أكابولكو.