عبد العاطي عن الري بالتنقيط: فلاح منوفي كان أسرع من الدولة في نشر الفكرة

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تبطين الترع سيوفر جزءا من الأراضي غير المستغلة حول الترع، وسيتم إعطاؤها للشباب بحق انتفاع للعمل بها، بشروط الحفاظ على نظافة الترعة في الجزء الموازي لتلك القطعة، وهذا يساعد على توفير فرص عمل للشباب وفي نفس الوقت الحفاظ على نظافة الترع، موضحًا في الوقت ذاته أن الوزارة تُشجع على الري بالطرق الحديثة عن طريق شراء خامات بتكلفة بسيطة وتقدم الوزارة قروضا ميسرة بدون فوائد حال سدادهم على سنتين وبفوائد بسيطة حال سدادهم على خمس سنوات.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن دعم آلات الري الحديثة يكسب المزارع نفسه ثقافة الري الحديث والترشيد وتصبح متوطنة لديه، مؤكدًا أن هناك عددًا من المواطنين حصلوا على أراضٍ بشروط أن يتم ريها بالطرق الحديثة ورغم ذلك يقومون بريها بطريقة الغمر، وتم إرسال لهم إنذارات مع السماح لهم لمدة عام بالتحول من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، وفي 1 يوليو 2021 حال عدم استخدامه الطرق الحديثة في الري سيتم تطبيق عليهم غرامة تبديد مياه.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن تكلفة التحويل من الري بالغمر إلى الري الحديث أرخص من قيمة مخالفة تبديد المياه، فالفدان الواحد قد يتكلف آلات بـ 5000 جنيه لريه بالتنقيط، ولكن ذلك سيساعد في زيادة الانتاج، "أنا معنديش خبرة في الفلاحة، بس فيه واحد قالي إنه كان ينتج 8 أطنان بصل من الفدان بالري بالغمر، وبعد استخدامه الري الحديث أصبح ينتج 20 طن بصل من الفدان، وشخص آخر قالي زود الإنتاج بنسبة 30%"، فضلًا عن أنه لا تظهر حشائش في الأرض كون المياه موجهة بشكل مباشر للنبات، ويقلل من الاستهلاك في السماد.

وتابع: "فلاح منوفي عمل 4 فدادين بتوعه ري بالطرق الحديثة، وقال لجيرانه على الطريقة الجديدة، فجيرانه عملوا زيه وأصبح هناك 1200 فدان في أقل من سنة ونص حوالين الشخص المنوفي ده يقوموا بالري بالطرق الحديثة، يعني هو كان أسرع من الدولة في نشر الفكرة".