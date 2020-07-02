جامعة السادات: طلاب اعتذروا لزملائهم لأن عندهم كورونا وراحوا الامتحان

كشف الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، تفاصيل تحذيره من ذهاب طلاب للامتحانات الجامعية رغم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال بيومي خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن الجامعة تهتم بأمن وسلامة الطلاب حسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار.

وأوضح بيومي أن الجامعة اتخذت عددا من الإجراءات تهدف لسلامة الطلاب، مضيفًا: "لاحظنا على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك أن فيه بعض الطلاب وبعض الطالبات بيتحدثوا مع بعض إنهم تعبانين وعندهم إصابة بكورونا وهيروحوا يمتحنوا عشان خايفين على مستقبلهم وبيعتذروا لزمايلهم التانيين أنهم ممكن يسببوا لهم بعض الضرر".

وأشار إلى أنهم تشاوروا بخصوص ذلك مع المختصين، مؤكدًا أن الطالب سيسمح له بدخول الامتحان مرة أخرى بدرجته كاملة كأنه يدخل الامتحان للمرة الأولى.