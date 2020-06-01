محافظ المنوفية يطمئن على رئيس جامعة السادات بعد إصابته بكورونا

أجري اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بالدكتور احمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات للاطمئنان علي صحته بعد اصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل الصحي بمنزله.

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل والعودة لممارسة عمله بمقر جامعة مدينة السادات داعيا المولي عز وجل ان يحفظنا جميعا ويرفع عنا الوباء والبلاء ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

وأعلنت جامعة مدينة السادات، اليوم، إصابة الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد، وحجزه بالمنزل حيث يخضع للعزل.

وأكد الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، في بيان للجامعة، أنه تم عمل بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة وجاءت نتيجة المسحه إيجابية.