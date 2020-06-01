إصابة نائب رئيس جامعة السادات بكورونا ويبدأ الحجر المنزلي

أصيب الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس جامعة السادات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بفيروس كورونا المستجد، حيث عُزل بالمنزل لتنفيذ بروتوكول العلاج التابع لوزارة الصحة.

وأعلنت جامعة مدينه السادات، اليوم، إصابة الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة، بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى حجزه بالمنزل، حيث يخضع للحجر الصحي المنزلي.

وأكد الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، في بيان للجامعة، أنه أجرى بعض الفحوصات والمسحات الخاصة بتشخيص فيروس كورونا، وذلك بعد شكواه من بعض الأعراض البسيطة، وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وتقدمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور علوي الخولي بخالص الأمنيات القلبية والدعاء إلى الله عز وجل، بأن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات والدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.