بعد تعافيهما من كورونا.. رئيس جامعة السادات ونائبه يعودان للعمل

أكد مصدر مسؤول بجامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أن رئيس الجامعة الدكتور أحمد محمد بيومي، والدكتور حمدي عماره نائب رئيس الجامعه لشئون المجتمع وتنمية البيئة، سيعودان لعملهما في أقرب وقت بعد تعافيهما من فيروس كورونا المستجد .

وأكدت جامعة مدينة السادات، في بيان لها، شفاء الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس الجامعة وخروجه من العزل الصحي بمنزله بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت الجامعة شفاء الدكتور حمدي عماره نائب رئيس الجامعه لشئون المجتمع وتنميه البيئة .

واوضح الدكتور أحمد بيومي رئيس جامعة السادات، أنه تعافي من فيروس كورونا ، وكذلك الدكتور حمدى عمارة نائب رئيس الجامعة وتماثلهم للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وذلك بعد اجراء بعض التحاليل وأخذ مسحتان لكلاً منهما والتأكد من سلبية نتائجهم .

كان رئيس الجامعة ونائبه قد أصيبا بفيروس كورونا منذ عدة أيام ، وأعلنوا عن دخولهم العزل المنزلى كلاً منهم في مسكنه وبعد تناولهم جرعات العلاج المطلوبة تم أخذ مسحه أولى وظهرت نتائجها سلبية وبعد ٤٨ ساعة تم أخذ المسحة الثانية وظهرت نتائجها سلبية أيضاً وأكدوا عن تعافيهم التام من هذا الفيروس .