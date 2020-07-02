ارتفاع إجمالي الوفيات بكورونا في فرنسا إلى 29861

أعلنت فرنسا، أمس الأربعاء تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29861 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إنه تم تسجيل 918 إصابة جديدة كذلك خلال نفس الفترة ليرتفع عدد الإصابات إلى 165719 إصابة.

وأوضحت الصحة الفرنسية، أنه "لا يزال هناك 8336 مريضا تحت العلاج منهم 582 في العناية الفائقة"

وفي إيطاليا، سجلت السلطات، أمس الأربعاء، 21 حالة وفاة جديدة متصلة بكورونا المستجد فضلا عن تشخيص 182 إصابة جديدة مع استمرار منحنى انحسار الوباء.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، في احصائها اليومي، إن حالات الوفيات اليومية في آخر 24 ساعة زادت 15 حالة عن اليوم السابق ليصل إجمالي الوفيات المسجلة منذ تفشي العدوى إلى 34788 وفاة.

وأشار الاحصاء، إلى أنخفاض عدد الإصابات "النشطة" حاليا إلى 15255 مصابا يتلقى العلاج منهم 1112 مريضا بينهم 93 حالة حرجة في العناية المركزة إلى 93 حالة يتركزون في لومبارديا و3 أقاليم أخرى.

وسجل شفاء 469 مصابا منذ أمس الأول الثلاثاء، ليرفعوا تعداد الذين تماثلوا للشفاء إلى 190717 متعافيا، بينما بلغ إجمالي الإصابات المرصودة منذ تفشي الوباء 240760 مصابا

زيادة كبيرة بعدد الاصابات الجديدة بالوباء في النمسا

وفي النمسا، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الإصابات الجديدة اليومية بكورونا المستجد، بواقع 107 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأعلن حاكم ولاية النمسا العليا، نوماس شتيلتسر، إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال في عدة مدن بالولاية لمدة أسبوع، وأرجع سبب الإجراءات الصارمة إلى حدوث زيادة مفاجئة في عدد إصابات الجديدة بالفيروس، بواقع 61 إصابة رفعت إجمالي عدد المصابين في الولاية إلى 190 مريضا.

من جانبه، حذر وزير الصحة، رودولف أنشوبير، في مؤتمر صحفي، من التهاون في اتباع الإجراءات الاحترازية، وحث المواطنين على اتباع قواعد النظافة الأساسية والحفاظ على مسافة أمان مع الآخرين، مؤكدا أن المرض مازال موجودا ولم يتم بعد القضاء عليه.

وكشف الوزير النمساوي، عن زيادة معدل الإصابات اليومية من 0.2 % إلى 0.6 % ، بعد تسجيل 107 إصابة جديدة، رفعت إجمالي الإصابات النشطة على مستوى النمسا إلى 677 إصابة.

وأشارت الأرقام الرسمية إلى تسجيل 17.873 إصابة في النمسا منذ ظهور المرض، وتعافي 16.497 بالتزامن مع تسجيل 705 وفاة بسبب تداعيات الفيروس ويتلقى حاليا 24 شخصا العلاج في المستشفيات تسعة منهم في وحدات العناية المركزة.

ارتفاع إجمالي إصابات الوباء في اليونان إلى 3432

وفي اليونان، سجلت السلطات، أمس الأربعاء، 23 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3432 حالة، فيما لم تسجل حالات وفاة وظل العدد عند 192 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن منظمة الصحة العامة الوطنية قولها في بيان، إن من بين الإصابات 777 حالة لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و1906 حالات نتيجة مخالطتهم لأشخاص مصابين باليونان ويشكل الرجال منهم 55%.

وأضافت المنظمة، أن 9 مواطنين مصابين بالفيروس يتلقون حاليا العلاج في وحدات العناية المركزة ويعاني 88.9% منهم من أمراض مزمنة في حين تم شفاء 119 مريضا من الفيروس.

وتجاوزت حصيلة الإصابات بكورونا المستجد في روسيا، أمس الأربعاء، حاجز الـ650 ألف إصابة والتي شهدت تراجعا طفيفا لليوم الرابع على التوالي بتسجيلها 6556 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية مقابل 6693 إصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 654405، منها 221938 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ3941 حالة نشطة خلال الساعات الـ24 الماضية حيث أن 31.9% من المرضى الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض .

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد بروسيا في تقريرها اليومي عن ارتفاع حاد في الوفيات بكورونا بتسجيلها 216 حالة وفاة مقابل 154 وفاة أمس الأول الثلاثاء، لتصبح حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد 9536 حالة وفاة وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة من كورونا لليوم الثاني على التوالي عدد الإصابات الجديدة، حيث تماثل 10281 مريضا للشفاء التام منذ أمس الاول الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 422931 بالإضافة إلى إجراء 19.8 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات حتى الآن.