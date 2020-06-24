فرنسا تسجل 11 وفاة جديدة جراء كورونا.. والإجمالي 29731 حالة

أعلنت فرنسا، اليوم، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 29731 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان، إنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل 81 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 161348 حالة.

وأشارت الصحة الفرنسية، إلى أن الرقمين الخاصين بالوفيات والإصابات يمثلان تراجعا ملحوظا عما كان يتم تسجيله في الأيام الماضية.

وحتى الآن تماثل للشفاء 75127 مريضا وغادروا المستشفيات فيما لا يزال هناك 9299 مريضا تحت العلاج منهم 682 في العناية الفائقة.