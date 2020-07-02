والدة منار سامي تتحدث عن ابنتها: مطلقة وعندها بنت وتجربتها قاسية

"بنتي مطلقة وعندها بنت وتجربتها كانت قاسية".. هكذا تحدثت والدة منار سامي، بطلة فيديوهات الرقص على تطبيقي إنستجرام وتيك توك، لـ"الوطن" بعد صدور قرار النيابة العامة ببنها بحبس ابنتها احتياطيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معها وشاب آخر، لاتهامهما بالتحريض على الفسق والدعارة، وحيازة سلاح ومواد مخدرة.

والدة المتهمة، روت تفاصيل من حياة ابنتها قائلة إن إحدى المجلات العربية منحتها لقب ملكة جمال، فضلا عن ولعها بالتمثيل، ورغبتها في الدخول لهذا المجال.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، تمكنت من ضبط المتهم وبرفقتها المتهم "عبد العزيز.س"، بشارع الـ45 بمنطقة الفلل في بنها، ليلة الثلاثاء، وذلك نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وعثرت الشرطة بحوزتهما على سلاح أبيض ومواد مخدرة، بينما كانت ترتدي المتهمة ملابس تبرز مفاتنها، وكانت ترتديها في إحدى جلسات التصوير الخاصة، والتي نشرتها على حسابها في تطبيق إنستجرام، ودخلت المتهمة في نوبة بكاء.

وكانت المتهمة تستقل سيارتها والتي أوقفتها بشارع الـ45 وترجلت منها مستقلة سيارة مرافقها، وبعد عدة ساعات عادا مجددا لنفس المكان، حيث كانت الشرطة تنتظرهما.

وأمرت النيابة الكلية بشمال بنها، مساء أمس الأربعاء، بحبس المتهمة منار سامي وصديقها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت لهما ارتكاب جرائم التحريض على الفسق وحيازة مخدرات وسلاح أبيض وإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير، لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

واعترفت المتهمة، خلال التحقيقات، بتصوير الفيديوهات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.