لا وفيات بكورونا في الصين.. و3 إصابات جديدة في بكين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 3 حالات إصابة جديدة منها حالة واحدة بعدوى محلية، ليصل إجمالي المصابين إلى 83537 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنّ الحالة محلية العدوى تم الإبلاغ عنها في بكين والحالتين الوافدتين من الخارج تم تسجيلهما في شنجهاي ومقاطعة قوانجدونج، فيما لم يتم أمس الأربعاء، تسجيل أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس.

وأضافت اللجنة الصينية، أنّ 8 أشخاص خرجوا أمس الأبعاء، من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78487 شخصا، كما بلغ إجمالي الحالات الوافدة من الخارج 1920 حالة خرج منها 1845 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة قائلة، إنّ 5910 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مصابين مايزلوا تحت الملاحظة الطبية بعد خروج 754 شخصا من الملاحظة أمس الأربعاء، فيما تم الإبلاغ عن حالتين جديدتين دون أعراض ليصل إجمالي الحالات دون أعراض التي ما زالت تحت الملاحظة الطبية إلى 99 حالة بينها 60 وافدة من الخارج.

وتم حتى نهاية أمس الأربعاء، الإبلاغ عن 1233 حالة إصابة بينها 7 وفيات في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، و46 إصابة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و447 إصابة بينها 7 وفيات في تايوان، فيما خرج من المستشفيات 1117 مريضا في هونج كونج و45 مريضا في ماكاو و438 مريضا في تايوان.