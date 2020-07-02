بالصور.. 386 طالبا يتقدمون بأوراقهم في التعليم المزدوج بأسوان

بدأ بمقر الوحدة الإقليمية بجمعية المستثمرين بأسوان، أمس، قبول الطلبة والطالبات المتقدمين للتعليم المزدوج للحصول على الفرص التدريبية في التخصصات المهنية المختلفة ووصل عدد المتقدمين في أول يوم إلى 386 طالبا وطالبة ويستمر قبول الطلبات حتى تاريخ 30 يوليو الجاري.

وقال سطوحي مصطفى، رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، إنه في إطار توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بدعم التعليم المزدوج والذي يهدف للتوسع في هذه المنظومة والتي يوجد بها حاليا 1600 طالب وطبقا لتوجيهاته بفتح باب القبول للطلاب الجدد لهذا العام بعد اعتماد التنسيق الخاص بهم وعرضه علبه من الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بأسوان ومديرية التربية والتعليم من توافر ما يقرب من 1000 فرصة تدريبية جديدة من القطاع الخاص و قطاع الأعمال بالمحافظة تم فتح باب القبول والتقديمات.

وتابع سطوحي، أن من المتوقع ألا يقل عدد المتقدمين عن 2000 طالب وطالبة لشغل هذه الفرص التدريبية وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية للخروج بهذه العملية بصورة آمنة تشمل سلامة وصحة كل العاملين بهذه المنظومة، والجمعية كانت حريصة على إيجاد الفرص الحقيقية التي يحتاجها القطاع الاستثماري للقطاعات المختلفة في محافظة أسوان، كما وجه الشكر لمحافظ أسوان لدعمه الدائم للمستثمرين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص من حيث توفير فرص عمل لأبناء المحافظة والاهتمام بالعملية التدريبية لدعم العاملين في القطاعات المختلفة و دعمه الدائم للفكر التطويري والتنويري والتنموي في محافظة أسوان.

وقالت دينا محب، مديرة الوحدة الإقليمية للتعليم والتدريب المزدوج، إن الوحدة تعمل جاهدة على التواصل مع المستثمرين في القطاعات الاستثمارية والخدمية المختلفة لتوفير فرص تدريبية حقيقية يستفيد منها الطلاب وأصحاب القطاعات الاستثمارية المختلفة، ووجهت الشكر لمحافظ أسوان وجمعية المستثمرين بالمحافظة وGIZ وكالة التعاون الإنمائي الألماني على دعمهم الفني المستمر للمعلمين والطلاب وأصحاب الأعمال للتوسع في منظومة التعليم المزدوج.