فرنسا: النزاع في ليبيا يشهد مرحلة السورنة

استنكرت فرنسا، وجود قوتين غير عربيتين تفرضان إرادتهما في ليبيا، وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إنّ النزاع في ليبيا يشهد مرحلة السورنة وآلاف السوريين يقاتلون في ليبي، وأوضحت بارلي، أنّ باريس لا تتجاهل دور روسيا في أزمة ليبيا وخارجها، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، صباح اليوم.

واشترطت فرنسا على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وجوب احترام الحلفاء لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

وطالبت فرنسا بحظر استخدام تركيا إحداثيات الناتو في عملياتها خارج الحلف، وقالت باريس، إنّ سلوك الفرقاطة التركية إزاء نظيرتها الفرنسية كان عدائيا وغير مقبول.

"ماكرون" يقرر إحياء قنوات التواصل مع روسيا لحل الأزمات في مناطق الجوار

وأعلنت فرنسا تعلن تعليق مشاركتها في عمليات المراقبة بالمتوسط بانتظار رد "الناتو" على شروطها.

من جانبه، قرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إحياء قنوات التواصل مع روسيا لحل الأزمات في مناطق الجوار.