اليوم.. وصول 6 رحلات طيران تقل 930 عاملا مصريا من العالقين بالكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الخميس، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة 21 رحلة طيران تحمل على متنها 3730 راكبا إلى مطارات 7 دول: "مصر، الإمارات، والهند، وإيران، والنيبال، ولبنان، وقطر"، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلى مصر 6 رحلات تقل 930 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ6 سوف تصل إلى مطاري القاهرة، وسوهاج، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه سعفان من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 6 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الخميس، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 930 عاملا.

وانطلقت الرحلة الأولى على الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت الساعة 12.05، وعلى متنها 145 عاملا، وتصل مطار سوهاج، والثانية طيران النيل رقم 6888 وتغادر الكويت 14.00 وعلى متنها 155 عاملا وتصل إلى مطار القاهرة.

أما الرحلة الثالثة على طيران الجزيرة، رحلة رقم 1733 قيام من الكويت 17.05، وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار القاهرة، والرحلة الرابعة العربية- مصر رقم 722 قيام من الكويت 18.45 على متنها 165 عاملا تصل لمطار القاهرة.

والرحلة الخامسة على الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 20.05، وتصل مطار سوهاج، وعلى متنها 145 عاملا، أما الرحلة السادسة على طيران إير كايرو رقم 2416 قيام من الكويت 23.20 وتصل مطار سوهاج، وعلى متنها 175 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.