تظاهرات في ولايات أمريكية ضد خطة الضم الإسرائيلية

شهدت عدة ولايات أمريكية تظاهرات ووقفات منددة بخطة الاحتلال الإسرائيلية، ضم أراض فلسطينية محتلة، وتنديدا بسياسة الاحتلال ضد أبناء الفلسطينيين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ورفع المشاركون في المظاهرات التي خرجت في بروكلين بولاية نيويورك، وشيكاغو، وسان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية، العلم الفلسطيني، مرددين الهتافات والشعارات المنددة بخطة الضم، وجرائم الاحتلال، وبالسياسة الأميركية المعادية لشعبنا، والمنحازة بشكل مطلق للاحتلال، والداعية لإسقاط هذه الخطة.

وفي ولاية تكساس، أكد مشاركون في مؤتمر صحفي عقدته الجالية الفلسطينية والعربية والإسلامية، ومؤسسات أميركية، رفضهم لخطة الضم، التي يعتزم نتنياهو تنفيذها بدعم من إدارة ترمب.

وشددوا خلال المؤتمر الذي حضره رجال دين وأعضاء عن الحزب الديمقراطي، والبلديات، ومنظمات المجتمع المدني الأمريكية من المناصرين للقضية الفلسطينية، على حق شعبنا في تقرير مصيره ونيل حقوقه، معربين عن وقوفهم دوما جنبا إلى جنب معه ضد نظام "الأبرتهايد" الإسرائيلي العنصري الظالم.

وأعرب المتحدثون في كلماتهم عن الموقف الثابت والواضح، والرافض للضم والاستيطان والخطة الأمريكية، مطالبين إدارة ترامب بوقف دعمها وانحيازها السافر لدولة الاحتلال، خلافا لقرارات ومواثيق الأمم المتحدة وقوانين الشرعية الدولية التي تؤيد الحق الفلسطيني في التحرر والاستقلال.

ودعوا ترمب لاحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين، خاصة القرار رقم (2334) المناهض للاستيطان.

وأعربوا عن أملهم بأن تقوم الأجيال الجديدة في أمريكا، بتغيير الموقف الأمريكي من القضية الفلسطينية، خاصة بعد أن بدأت طريقة تفكيرهم ونظرتهم لسياسات الحكومة الأمريكية بالتغير تدريجيا.