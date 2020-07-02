"الآثار": قصر البارون رُمم بالإنفاق الحكومي وجزء بسيط معونة بلجيكية

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه يوجد لجنة مخصصة لوضع سيناريوهات للعرض المتحفي بالمتاحف التي يتم افتتاحها أو تجديدها، وتضم هذه اللجنة أساتذة متخصصون من الجامعات وأساتذة متخصصون من وزارة السياحة والآثار.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن التوجه العام بالوزارة هو الحفاظ على التنوع وألا يكون المتحف بشكل مكرر وتؤدي نفس المنتج، خصوصا وأن المنتج الثقافي والحضار متنوع، مؤكدا على أن المتاحف المصرية الفترة المقبلة تقدم عرضا أثريا على أحدث أساليب العرض المتحفي.

وتابع عثمان أن متحف الغردقة متحف متميز جدا وتم إعادة فتحه الشهر الماضي، وتم اختيار القطع به على أعلى مستوى وبعد افتتاحه شهد إقبالا كبيرا جدا وخصوصا الأجانب، مشيرا إلى أن متحف كفر الشيخ نال اهتماما كبيرا جدا لقربه من بعض المواقع الأثرية الهامة مثل تل الفراعين، والمتاحف الإقليمية مثل متحف كفر الشيخ غير موجهة للربح المادي في الأساس ولكنها موجهة للجمهور المصري لتوعيته بحضارته ومعرفة عظمة تاريخه.

وشرح عثمان أن معظم المتاحف منذ نشأتها تتم من خلال الأصول المالية للدولة وقد تتجه الدولة في مرحلة الإنشاء للقطاع الخاص، ولكن مؤخرا أصبح هناك توجه لمشاركة القطاع الخاص كشريك بنسبة 50%، ومشاركة القطاع تسهل أمور كثيرة خصوصا وأنه يسهل الإنفاق ويقلل العبء على الدولة ماليا، مثلما حدث بمتحف الغردقة، وشارك القطاع الخاص بمنطقة الخدمات بحديقة القصر بقصر البارون الخاصة بالكافتريات ومناطق التصوير والترفيه والحفلات التي تولاها أحد المستثمرين.

وشدد عثمان على أن ترميم قصر البارون بالكامل تم من الإنفاق الحكومي المصري وجزء بسيط جدا تم من المعونة البلجيكية نحو 10%.