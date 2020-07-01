العناني يكشف أسعار تذاكر قصر البارون ودخول المواطنين فوق 60 عاما مجانا

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار عن اعداد الزيارات لقصر البارون أمس الثلاثاء مشيرًا إلى ان 600 شخص زاروا القصر بالاضافة للصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء العالمية بمعدل 10 كاميرات في الساعة.

وقال العناني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر" إن هذه هي المرة الاولى التي يتم فتح القصر فيها للجمهور مشددًا على أن افتتاح الرئيس بنفسه للقصر يعطي رسالة عن مدى اهتمام الدولة بالثقافة والحضارة والآثار.

وأبدى العناني سعادته بسبب توافد المصريين على زيارة القصر رغم الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وكشف العناني عن سعر التذكرة مشيرًا أنها 20 جنيه للمصريين و10 جنيه للطلاب و5 جنيه ومجانًا للمواطنين فوق 60 عام.