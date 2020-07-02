10 ملايين جنيه لإنشاء معمل ميكروسكوبي لتطبيقات النانو بجامعة سوهاج

وقع الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور عماد الدين محمود حجازي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية العقد النهائي لتمويل إنشاء مركز علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة، والذي يتم من خلاله إنشاء معمل ميكروسكوبي متقدم لتطبيقات النانو بقيمة 10 ملايين جنيه.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الاتفاقية جاءت في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمي لمواكبة أحدث المجالات البحثية وتوفير البيئة العلمية المتميزة للباحثين، بالإضافة لدعم التعاون بين جامعة سوهاج والجامعات المصرية والأجنبية والمجتمع الخارجي.

وأضاف أن المشروع يهدف لتحسين البنية التحتية البحثية في الجامعة، إلى جانب زيادة التعاون بين كل من الجامعة والجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والدولية، إضافة لتعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة والمجتمع الخارجي.

وأضاف الدكتور إسلام الشيخ الباحث الرئيسي للمشروع، أن المشروع يهدف إلى توفير الإمكانيات البحثية للباحثين، ولا سيما الشباب منهم وطلاب الماجستير والدكتوراه، مما يسهم في رفع تصنيف الجامعة الدولي.