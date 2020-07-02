"نورا" 18 عاما تنهي حياتها في ظروف غامضة بسوهاج.. شنقت نفسها

انتحرت فتاة شنقا في ظروف غامضة بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ بانتحار فتاة بدائرة المركز، وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد هيثم الحجيري، رئيس مباحث المركز، وتبين من المعاينة وجود جثة "نورا.و.ا" 18 عاما مسجاه على الأرض بمنزلها وبها آثار خنق حول الرقبة.

وبسؤال والدها أفاد بأنه فوجئ بابنته معلقة بحبل من رقبتها داخل المنزل، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وامرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.