انتحار شاب لمروره بحالة نفسية سيئة بشبين القناطر

تخلص شاب من حياته بشنق نفسه بمنزله بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حيث قام بتعليق رقبته بحبل مثبت بـ"جنش" في سقف الحجرة، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى العميد أحمد صلاح مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغًا من الأهالي، بانتحار أحد الأشخاص شنقًا داخل منزله.

وانتقل المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث المركز، وتبين وجود جثة المدعو "م.ن.ا"، 22 سنة، عامل، معلقة بحبل مثبت طرفه حول رقبته، وطرف بـ"جنش" داخل منزله، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتم نقلها لمستشفى شبين القناطر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وبسؤال والد المتوفى، أقر بمروره بحالة نفسية سيئة، ولم يشتبه في الوفاة جنائيًا، وتولت النيابة التحقيق.