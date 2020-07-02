جامعة مصر: نطبق أعلى درجات الرعاية للطلاب مع انطلاق الامتحانات

قال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه تم تطبيق جميع الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية لطلاب السنوات النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس، مضيفا: "نحرص على سلامة الطلاب ونبعث لهم رسائل الطمأنة حتى يستطيعوا استكمال امتحاناتهم بأمان".

وأضاف أن الجامعة تتبع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، وإتمام عملية امتحانهم بسلام، حيث تم إعداد الجداول بجميع كليات الجامعة؛ لتكون على فترة واحدة.

ووجه الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، رسائله لجموع طلاب السنوات النهائية، قائلا: "الجامعة تتخذ أعلى أساليب الوقاية الصحية والإجراءات الاحترازية تنفيذا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب".

وأضاف أنه تم وضع بوابات تعقيم على جميع مداخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعقيم الطلاب منذ دخولهم إلى الحرم الجامعي، مع توفير جميع وسائل التعقيم والتطهير الخاصة بالطلاب.

وأكد الدكتور الظواهري، على التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن مترين من جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة، إنه تم تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، مؤكدة على أنه تنفيذا لتوجيهات خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر، نبعث رسالة طمأنة للطلاب: "أنتم في يد أمينة فلا تقلقوا".

وشددت الكاشف، على تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما يتم مراعاة توفير كل وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.