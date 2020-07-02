محافظ القليوبية يتفقد المطاعم ومواقف السيارات لمتابعة إجراءات الوقاية

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، عددًا من المطاعم بمدينة بنها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة النشاط لبعض المنشآت الخدمية حيث تابع المحافظ تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ العاملين في المطاعم، بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع ضرورة الالتزام بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمكان، والحرص على ترك مسافة مناسبة من جميع الاتجاهات حول كل طاولة، مع استخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر للتأكد من عدم التهاون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وواصل محافظ القليوبية جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، حفاظا على الصحة العامة، حيث تفقد سيادته موقف السيارات العمومي بمدينة بنها حيث لاحظ المحافظ وجود التزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذي يدل على وجود وعي كبير بينهم.