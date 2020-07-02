الأديرة القبطية تقرر استمرار غلق أبوابها لمنتصف يوليو بسبب كورونا

قررت الأديرة القبطية استمرار غلق أبوابها حتى منتصف الشهر الجاري، في إطار الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت العديد من الأديرة تلك القرارات في أعقاب قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تفويض الأساقفة في فتح أو استمرار غلق الكنائس والأديرة حسب انتشار الوباء في كل محافظة.

ومن الأديرة التي أعلنت استمرار غلق أبوابها وعدم استقبال الزائرين والعمال والخلوات لحين إشعار آخر: "دير السيدة العذراء (السريان) بوادي النطرون برئاسة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، ودير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر برئاسة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، ودير السيدة العذراء (المحرق) بأسيوط برئاسة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير، ودير مارمينا العجائبي بكينج مريوط برئاسة الأنبا كيرلس آفامينا أسقف ورئيس الدير، دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر برئاسة الأنبا يسطس أسقف ورئيس الدير، دير مكاريوس السكندري بجبل القلالي بالبحيرة برئاسة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ورئيس الدير".

على أن تستمر الصلوات كالمعتاد داخل أسوار الأديرة بالرهبان فقط، على أن يتم تقييم الأمر منتصف الشهر الجاري، لبحث إمكانية فتح أو استمرار الغلق.