البابا تواضروس: 10 أفراد فقط من العائلتين لهم حق حضور قداس الزواج بالكنيسة

استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طريقة الزواج داخل الكنيسة في ظل ظروف أزمة فيروس كورونا، قائلا إنه قد يكون هناك مشكلة في موضوع الزواج نظرا لأن فترة الصوم تبلغ 6 أشهر أي حوالي 200 يوما في السنة، وهي أيام لا يوجد فيها الزواج وبالتالي الشهور المتاح فيها الزواج حوالي 5 أشهر.

وأضاف "تواضروس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الفترة الحالية هي فترة صوم، ولكن بعد عيد الرسل الموافق يوم 12 يونيو سيكون هناك فترة صغيرة حتى صوم العذراء الدي يبدأ في 7 أغسطس.

وتابع: "احنا في موضوع الجواز لسة محدود للغاية فاحنا قلنا قداس الفرح يحضره الكاهن والشماس والعريس والعروسة ويدعوا 6 أفراد يعني الكنيسة يبقى فيها 10 وطبعا فيه ناس أجلت الأكاليل بتاعتها انتظارا للانفراج وفيه ناس وافقت على كده وفيه ناس عملت الاكليل أونلاين".