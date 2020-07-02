بينهم نجل سالم أبو لافي.. مصرع 3 في حادث بطريق القاهرة الإسماعيلية

لقي 3 مواطنين من شمال سيناء مصرعهم وأصيب آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بطريق القاهرة الإسماعيلية، بالقرب من مدينة القصاصين وتم نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى ونقل المصابين للعلاج بمستشفى جامعة القناة.

كان اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطار من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية القاهرة بمحيط دائرة مدينة القصاصين.

وأكدت تحريات المباحث على أن الحادث نتيجة انفجار في إطار السيارة الأمامي أدى لانقلاب السيارة وعدم قدرة السائق على التحكم بعجلة القيادة، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة من قبيلة الترابين بينهم نجل القيادي الشهيد سالم أبو لافي "أيمن" 26 سنة وابن عمه "إبراهيم الأطرش" من نفس القبيلة 25 سنة، وآخر من القاهرة، بيمنا أصيب آخرين بجروح وكدمات متفرقة وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى ونقل المصابين إلى مستشفى الجامعة للعلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة للتحقيق.