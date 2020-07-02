التضامن: 295 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد

صرحت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، أن إجمالي ما سيتم صرفه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد 2020/2021 قد بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه وهي أكبر زيادة تاريخيا يشهدها أصحاب المعاشات.

وأضافت القباج أن هذه الزيادة يمكن تقسيمها على النحو التالي 235 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة لأصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم نحو 10ملايين مستفيد، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14% و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة، والتي ستصرف على أقساط ربع سنوية.

وكانت وزيرة التضامن قد أعلنت أن صرف العلاوات الخاصة جاء وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية، وأن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن، منهم 1.909مليون من القطاع الحكومي ونحو 524 ألف من العام والخاص على أن يتم صرفها اعتبارا من أول يوليو على 4 دفعات كل 3 أشهر بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في 1 إبريل 2021، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة 14% بداية من 1 يوليو دون حد أدنى وبحد أقصى 980 جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد بدأت صرف معاشات يوليو والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، حيث بدأت الأربعاء الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات الذين تبلغ معاشاتهم 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات، ومكاتب البريد، وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيها حتى 2000 جنيها ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء 6 و7 من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد، وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيها حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس "8 و9" من شهر يوليو أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

أما فئة من تزيد معاشهم عن 3000 جنيها ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

وفي السياق ذاته أكدت القباج على ضرورة الالتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.