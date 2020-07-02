في يومها الأول.. 60 ألف زائر لمنصة "الكهرباء" الإكترونية

تلقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقريراً، يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء والتي تم تفعيلها الأول من يوليو.

أوضح التقرير أنه خلال اليوم الأول من تفعيل المنصة تمّ ما يلي:

- استقبلت المنصة 60 ألف زائر من خلال أجهزة الحاسب الآلس واجهزة التليفونات المحمولة .

- تلقت المنصة 3800 طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

- شملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع وكان أكثرها عدداً لشركتي شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- استقبلت المنصة 200 استفسار وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكّد وزير الكهرباء، ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، لافتًا إلى استمرار تلقي المنصة لطلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس المقبل.