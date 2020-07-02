مستشفى طور سيناء يستقبل فريقا طبيا من جامعتي الزقازيق وعين شمس 

قال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء، إنه في إطار توفير الخدمات الطبية لمواطني جنوب سيناء وسد عجز الأطباء في بعض التخصصات تستقبل مستشفى الطور العام السبت وحتى الخميس الموافق 9 يوليو من ذات الشهر قافلة طبية، وفقا لبروتوكولات التعاون الموقعة مع طب الزقازيق وعين شمس ومعهد القلب.

وأكد أن الهدف من هذه البروتوكولات الموقعة بين مديرية الصحة وجامعات مصر هو سد عجز الأطباء في تخصصات دقيقة مثل القلب والرمد والأشعة، والعظام، موضحاً أن الفريق الطبي يقوم بتوقيع الكشف وإجراء كافة الجراحات والفحوصات الطبية اللازمة لجميع المرضي بالعيادات الخارجية واﻷقسام الداخلية، على فترتين من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومن الواحدة وحتى الثالثة عصرا.

وقال إن إجمالي الفريق الطبي 18 طبيبا وطبيبة في مختلف أقسام الطب حيث تضم أستاذة واستشاريين ومدرسين.