وكيل تعليم مطروح يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان الثانوية

تفقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، محيط لجان شهادة الثانوية العامة بمدينة مرسى مطروح وذلك خلال أداء امتحانات اليوم الرابع.

ويؤدي طلاب القسم العلمي علوم الامتحان في مادة الأحياء فترة واحدة لمدة ثلاث ساعات، بينما يؤدي طلاب قسم علمي رياضة الامتحان في فرع الاستاتيكا فترة واحدة أيضا لمدة ساعتين، كما يؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق فترة واحدة لمدة 3 ساعات.

وتابع "النيلي"، خلال الجولة التفقدية لجنتي باحثة البادية وأبو بكر الصديق أعمال التعقيم والتطهير وتوزيع الواقيات الشخصية والأحذية البلاستيكية المعقمة على الطلاب والمراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان وتوافر جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.

وقدم الشكر لمسؤولي أمن مطروح للجهد المتميز والأداء المثمر وتنفيذ خطة محكمة لتأمين اللجان الامتحانية منذ بدايتها الأحد قبل الماضي وحتى اليوم.