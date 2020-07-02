 نائب محافظ الغربية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بقطور وطنطا

تفقد الدكتور أحمد عطا تائب محافظ الغربية، اليوم الخميس، سير امتحانات الثانوية العامة بكافة اللجان على مستوى مركزي طنطا وقطور، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

شدد تائب محافظ الغربية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا حماية لأبنائنا الطلاب والمراقبين وجميع العاملين بالمدارس. وتنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

واطمأن الدكتور أحمد عطا على انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان دون أية عقبات، مشيدا بجهود مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية والصحية في إنجاح سير الامتحانات، متمنيًا التوفيق والنجاح للطلاب.