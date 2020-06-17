نائب محافظ الغربية: تطوير ورصف قرية محلة أبو على بالمحلة بتكلفة 62 مليون

عقد د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم، اجتماعاً بمقر عام ديوان المحافظة، وذلك لمناقشة المعوقات التي تواجه جهاز مشروعات تنمية الساحل الشمالي في تنفيذ المشاريع المسندة اليه بنطاق المحافظة .

أوضح نائب محافظ الغربية أن المشروع الأول المسند للجهاز هو تطوير ورصف مدخل قرية محلة أبو على بالمحلة الكبري والكورنيش الخاص بها وتغطية أحد المصارف بالقرية بتكلفة إجمالية قدرها 62 مليون و400 ألف، جنيه، في حين يشمل المشروع الثاني تطوير العشوائيات بمنطقتى سكة تلا وكفرة السجن والذي يتضمن رصف وتجديد وتغيير مواسير الصرف والمياه لعدد 9 شوارع بالمنطقة ،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف د. عطا، أن الاجتماع ناقش آخر مستجدات الأعمال المسندة للجهاز ، بما في ذلك آليات التنفيذ المعمول بها ، مؤكدا انه تم حل مشاكل الجهاز مع وزارة الري، وتم التنبيه علي الاانتهاء من تنفيذ نسب مشروع العشوائيات خلال 6 شهور بحد اقصي.

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