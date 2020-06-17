نائب محافظ الغربية : تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 411 مليون جنيه

أكد د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، أنه جاري تطوير 7 مناطق عشوائية بنطاق المحافظة ( 5 مناطق بطنطا و2 منطقة بالمحلة) بتكلفة إجمالية قدرها 411 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية اليوم لمتابعة اعمال التطوير والتجميل الجارية في مدينة المحلة الكبرى.

تفقد نائب محافظ الغربية أعمال تطوير وتجميل مدخل المدينة ، بعمل بوابة للمدينة والطريق الدائرى، حيث تشمل البوابة على تمركز أمنى للمرور وإسعاف و2 شاشة إعلانية.

كما تفقد المناطق العشوائية بالمدينة ، وكذلك معاينة موقع إنشاء كوبرى معدنى للمشاه بسلالم كهربائية أعلى مزلقان الشون بالمحلة الكبرى والمسند للهيئة العربية للتصنيع وذلك تمهيدًا لتسليم الموقع.