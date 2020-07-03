لو هتروح الأوبرا والمسارح.. إجراءات يجب اتباعها لتجنب الإصابة بكورونا

بعد غلق استمر لمدة 3 شهور، تنفيذا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، قرر مجلس الوزراء تخفيف تلك الإجراءات تدريجيا، والعودة للحياة الطبيعية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث تم فتح دور السينمات والمسارح والمقاهي والمطاعم، لتعمل بطاقة 25% من الطاقة الإجمالية.

وفي هذا الإطار أعلنت وزارة الثقافة عن عدد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها عند التوجه لأي من قطاعات الوزارة، سواء كان للمسارح أو دار الأوبرا أو غيرها من الجهات التابعة لها، كالتالي:

- وضع دليل إرشادي على جميع المواقع الثقافية تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية يجب اتباعها عند التوجه إليها.

- ضرورة الالتزام بالمرور من أجهزة وبوابات التعقيم الذاتي.

- إجراء عملية قياس الحرارة من خلال أجهزة الكشف الحرارى على الجمهور.

- الالتزام التام بارتداء الكمامة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

- ضرورة التزام كافة الكافتريات ومواقع الخدمات بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها، باستخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد مع توفير معقمات ومطهرات الأيدي.

- ضرورة الحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الاجتماعي في أماكن ارتياد الجمهور.

- الالتزام بالملصقات الاسترشادية الموجوده على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.

- تشغيل منافذ بيع الكتب على فترتين يوميا منعا لتكدس الجمهور.