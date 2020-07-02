تطرح خلال شهور.. تعرف على مواصفات RAV4 Prime 2021 الهجينة من تويوتا

أعلنت شركة تويوتا عن توقعاتها أن تحقق سيارة "RAV4 Prime 2021" الهجينة، مكانتها كأقوى وأسرع من جميع الطرزات السابقة، كما ستصل إلى جميع الوكلاء خلال الأشهر القادمة.

ويمتلك طراز "RAV4" الجديد، محركا أقوى يصل إلى 302 حصانًا مع القدرة على التسارع من 0 إلى 60 ميلا في الساعة خلال 5.7 ثانية، إضافة إلى بطارية قوية يمكنها سير 42 كيلو مترا في الشحنة واحدة.

ويعمل بالسيارة الجديدة محرك كهربائي منفصل مثبت في الخلف على تشغيل العجلات الخلفية عند الحاجة، بما في ذلك بشكل استباقي عند بدء التشغيل وكذلك في ظروف الجر المنخفض.

كما يقلل نظام الدفع بجميع العجلات (AWD) أثناء الانعطاف لتعزيز استقرار التوجيه. يعزز نظام الدفع بجميع العجلات (AWD)من أداء تسلق التلال.

وتأتي السيارة بعدة وسائل للأمان أبرزها نظام ما قبل التصادم مع اكتشاف المشاة (PCS w / PD)، ونظام تثبيت السرعة الديناميكي بالرادار (DRCC)، ونظام التنبيه عند مغادرة المسار باستخدام نظام المساعدة على التوجيه (LDA w / SA)، ونظم مساعد تتبع المسار، ونظام الكبح الخلفي عبر حركة المرور (RCTB) ونظام المساعدة على الركن الأمامي والخلفي مع نظام الكبح الأوتوماتيكي (PA w / AB).