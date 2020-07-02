تفاصيل إزالة "عمارة الحلمية" بعد 3 أيام من سؤال السيسي "مين إداله تصريح؟"

بدأت اليوم الخميس، أجهزة محافظة القاهرة أعمال الإزالة للأدوار المخالفة بعقار الحلمية، حيث تبين أن العمارة مكونة من 14 طابقا بينما الترخيص صادر بـ5 أدوار وأرضى، ومنذ شهور صدر ترخيص من حي عين شمس في عهد رئيس الحي السابق ببناء عقار المعروف باسم "عمارة الحلمية" مكون من أرضى و5 أدوار بالقرب من ميدان ابن الحكم، وبمرور الوقت تم بناء 14 طابقا في غياب المتابعة من أجهزة الحي، وفى يوم الأحد الماضي أثناء معاينة مواقع بعض المشروعات تبين من الصور وجود بناء صارخ بأعمدة خرسانية فارق في الارتفاع عن العقارات المجاورة، وبعدها بيوم أثناء افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات شرق القاهرة أبدى استياءه بسبب هذا العقار في منطقة الحلمية وتساءل الرئيس "الناس اللي هنا، هتتحرك إزاي، ولو عندها عربيات هتحطها فين، ومين إداهم الترخيص ده".

وكشفت مصادر لـ"الوطن" بعد تدخل الرئيس تحركت أجهزة محافظة القاهرة على الفور وعلى رأسها اللواء خالد عبد العال وتم دراسة ملف العقار جيدا واتضح أنه غير مأهول بالسكان ولم تصله المرافق حتى الآن وبه أدوار مخالفة وتم اتخاذ قرار على الفور ببدء أعمال الإزالة وإبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق مخالفات العقار.

وأشارت المصادر إلى أن أجهزة المحافظة بدأت أمس تحريك معدات الإزالة ورفعها أعلى العقار لبدء الأعمال اليوم بحضور قيادات أمنية وقيادات محافظة القاهرة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالف.

وأكدت أنه تم إرسال جميع قرارات الإزالة لقسم شرطة عين شمس فور اعتمادها من محافظ القاهرة، وتم عمل استعجال لإجراء الإزالة، علاوة على مخاطبة المرافق من كهرباء ومياه وصرف وغاز بعدم التعامل مع العقار المذكور إلا بعد إجراء أعمال الإزالة والتأكد من فحص الرخصة جيدا.