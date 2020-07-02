طلاب الثانوية العامة بشعبتيها: الامتحان في المستوى المتوسط

أجمع عدد من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية على سهولة الامتحانات اليوم، وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، مشيرين إلى أن عامل الوقت لم يكن مسعفا لهم وبخاصة في مادة الإستاتيكا.

وقال عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة عن سعادتهم بعد أداء مادة الإستاتيكا، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، فيما عدا سؤال واحد فقط.

وأوضح محمد عبدالرحمن، طالب بمدرسة المبتديان، أن مادة الإستاتيكا جاءت وفقا للتوقعات، ولكن كانت هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز شديد: "كانوا 18 سؤالا، منهم 10 اختياري و8 مقالي، كلهم كانوا سهلين ماعدا سؤال أو اتنين بالكتير"، ويقول محمود وحيد، أنه لم تكن هناك أية أسئلة غير مباشرة: "كان حلو، بس مش هقفل المادة".

وعن مادة الأحياء فقد أكد عدد من الطلاب أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تكن هناك أسئلة غير معروفة، وما ساعدهم على ذلك هو عامل الوقت الذي سبق المادة.

يقول إبراهيم طه، شعبة علمي علوم، طالب مدرسة الإبراهيمة ويؤدي الامتحان بمدرسة قصر الدوبارة الرسمية للغات بمنطقة القصر العيني، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط: "على اللي مذاكر كان سهل ومفهوش مشاكل، كان 45 سؤالا، منهم سؤال في DNA، ده الوحيد اللي يعتبر صعب لأنه مش موجود في كتاب المدرسة فيه شبهه، لكن مش هو بالتحديد".

وأوضح عبدالرحمن حاتم، أن مادة الأحياء سبقها أسبوع كامل، ما جعل المادة سهلة: "هي المادة الوحيدة اللي قبلها مدة طويلة، الأحياء مش زي الفيزياء لها أكتر من قانون، والرسم اللي جه كان سهل كان مبيض الزهرة والفقرة العظمية"، واختلف الطلاب فيما بينهم على إجابة أحد الأسئلة في DNA، التي تتعلق بأقل عدد قواعد يمكن لها الارتباط، البعض أجاب "قاعدتان" والبعض الآخر أكد أنها 4 قواعد فقط.

وعن مادة الفلسفة يقول محمد عاطف، طالب بالقسم الأدبي إنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط هي الأخرى وتكونت من 20 سؤالا إجباريا: "كان طويل بس شوية ومحتاج كتابه كتير".