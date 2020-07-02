استمرار امتحانات الفرق النهائية بجامعة المنيا وسط إجراءات وقائية مشددة

واصلت جامعة المنيا استقبال طلاب الفرق النهائية لأداء امتحاناتهم العملية والتحريرية بالفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة، شملت تعقيم الطلاب على البوابات الرئيسية، وقياس درجات الحرارة، وتطهير وتعقيم اللجان والقاعات والمدرجات والمنشآت الجامعية، تجنباً لحدوث أي حالات للإصابة والعدوى بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

وقال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، إن المدن الجامعية واصلت تسكين طلابها بالفرق النهائية التي سبق لهم الإقامة قبل تعليق الدراسة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز وتعقيم وتطهير مباني المدن والغرف الخاصة بالطلبة والطالبات لتسكينهم في بيئة آمنة ونظيفة، وتوفير غرفة منفصلة لكل طالب مقيم، إلى جانب وصول الوجبات الغذائية مغلفة إلى مقار الطلاب بغرفهم، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، ومنعاً من أي زحام أو اختلاط بين الطلاب.

وتفقد الدكتور عصام فرحات نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، آليات عملية التسكين بمدينة الطلبة والطالبات داخل وخارج الحرم الجامعي، للاطمئنان على توافر سبل الإعاشة والإقامة اللازمة للطلاب، فضلًا عن توفير أماكن أمنة ومعقمة عبر تطبيق منظومة سكن طلابي تراعي التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وتعمل على ضمان جودة وسلامة الأغذية المقدمة لهم.