نائب محافظ المنيا يبحث الاستفادة من إمكانيات مركز معلومات الوزراء

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود إبراهيم، بإجراء زيارة تفقدية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لبحث آليات تنفيذ تكليفات الدولة بشأن مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، لتطبيقه على مستوى كافة قطاعات الخدمات المقدمة للمواطنين، والبنية المعلوماتية الشاملة وربط دواوين وإدارات الحكومة، وتوحيد قواعد البيانات لتوفير منظومة رقمية متكاملة بما يسهم في عملية دعم واتخاذ القرار وحوكمة التعاملات والإجراءات.

التقى نائب محافظ المنيا، خلال زيارته للمركز بأسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء والقائم بعمل رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، وبحضور اللواء عصام خضر رئيس محور المعلومات، وذلك للاتفاق على عدد من المشروعات في مجال تكنولوجيا المعلومات ودعم القرار وإدارة الطوارئ وتوحيد قواعد البيانات لتوفير معلومات دقيقة ومباشرة لمتخذ القرار.

وقال نائب المحافظ، إنه تم الاتفاق على توطين نظام (الذاكرة المؤسسية) على مستوى ديوان عام محافظة المنيا، ومراكز المدن والمديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ التكليفات والقرارات الصادرة من السلطة المختصة بشكل مميكن في إطار جهود التحول الرقمي لكافة دواوين الحكومة، حيث يتيح النظام الاحتفاظ بكل ما يصدر من قرارات بشكل آمن وربط تسلسل المعلومات بين الإدارات ومتابعة المكلفين بالتنفيذ.

تم عقد لقاء آخر بغرفة العمليات المركزية بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء، والمهندس أسامة الفيومي رئيس محور تكنولوجيا المعلومات، وذلك لاستعراض النظام الوطني لإدارة الطوارئ NEMS حيث جرى استعراض إمكانيات المنظومة لمتابعة الأزمات والطوارئ، ومناقشة الإمكانيات المستقبلية من حيث بث الفيديو المباشر لأحداث الطوارئ واستعراض خريطة نظم المعلومات الجغرافية التي توضح إمكانيات كل محافظة من محافظات الجمهورية، وتتيح التعامل مع البلاغات الكبرى بشكل مباشر لتوجيه الدعم اللازم.

وزار نائب المحافظ مركز استطلاع وبحوث الرأي العام بحضور الدكتورة سحر عمار رئيس المركز، وذلك للتعرف على آليات وتفاصيل عمله، حيث جرى التنسيق لدراسة تعميم وحدة استطلاع الرأي بديوان عام المحافظة، ومراكز المدن، ودعم عمل الرصد الميداني بمركز معلومات محافظة المنيا لإنتاج معلومات دقيقة لقياس الرأي العام.

كما زار نائب المحافظ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حيث استعرضت الدكتورة نعايم سعد زغلول إمكانيات المركز المتقدمة وآلية عمله وكيفية الاستفادة بإمكانياته في دعم محافظة المنيا.

اختتمت الزيارة بتفقد مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحضور الدكتور طارق حسن مدير الإدارة العامة للمكتبات، حيث جرى التعريف بإصدارات المركز الفكرية والاطلاع على المكتبة الرقمية وبوابة التشريعات والقوانين وتم الاتفاق على تدعيم مكتبة المحافظة بمركز المعلومات بالديوان العام بالإصدارات الحديثة وتطوير منظومة العمل بها.