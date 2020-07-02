صور.. تحرير 20 محضرا تموينيا في كفر الشيخ  

وجَّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية، لتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية، ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح.

وتابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال حملات التفتيش على المحلات، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الجزارة، والفسيخ بالمدينة، وكذا بقرى "القن، القصابى، سد خميس، وأبوغنيمة، البلاصى، الحدادى، الفقهاء القبلية، منشأة عباس، الورق، تيدا، الملاحة، الروضة، برية لاصيفر، التفتيش، دمرو".

وذلك للتأكد من صلاحية المواد والأطعمة المقدمة للمواطنين، ومراجعة كل الشهادات الصحية، وتراخيص النشاط، والنظافة، بالتنسيق مع إدارة الصحة، والتموين، والطب البيطري، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المقاهى للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة، لمجابهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة، منها 12 محضر نقص وزن، محضر مواصفات، 5 محاضر عدم إعطاء بون، محضرين شهادة صحية، محضرين عدم نظافة، محضرين عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، 8 محاضر صحة، محضرين ذبح خارج المجازر الحكومية، 4 محاضر عدم إعلان عن اسعار، محضرين مذاولة نشاط بدون ترخيص.

بالإضافة إلى إعدام 7 كيلوجرام شيكولاتة منتهية الصلاحية، فضلًا عن غلق وتشميع ٢ مقهى لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وتقديم الشيشة بقريتى ابوغنيمة وسد خميس.

وتابع راشد شرف الدين، رئيس مركز ومدينة فوه، بالإشراف علي أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على المخابز البلدية، والسوبر ماركت، والمحال التجارية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، وذلك لتحقيق الأمن الغدائي وضبط الأسواق، وأحكام السيطرة على الأسعار، والتأكد من صحه وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية.

فيما ترأس علي سلامه، رئيس مركز ومدينة قلين، بالإشراف أعمال الحملة التموينية للتفتيش على المخابز بقري قونه، والحصة، وذلك لمتابعة ومراقبة جودة ومواصفات الخبز المدعم، والتأكد من توصيل الدعم لمستحقيه، وتفعيل ارتداء الكمامات الواقية لجميع أصحاب المخابز، والعاملين بها.

وكذا مراجعة كل الشهادات الصحية، وتراخيص مزاولة النشاط، والنظافة، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة التموين، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة.