محافظ كفر الشيخ يوجه رؤساء المدن بمتابعة المشروعات الخدمية  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، بمتابعة المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات علي المرافق الحيوية.

وأكد المحافظ، على رفع مستوى الخدمات والمرافق بمراكز ومدن المحافظة، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

ومن ناحيته، تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، تطهير ترعة الوالدة، وزالم من القمامة، منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة، وتيسير عملية الري للمزارعين.

وتابع العميد محمد فوزي قناوي، رئيس مدينة برج البرلس، المرور على مستشفى برج البرلس المركزي، والاطمئنان على سير العمل على الوجه الأكمل، وضبط حركة الحضور والأنصراف، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، على متابعة أعمال بيارة الغنيمي، للاطمئنان على سير العمل بها، السيد شنقار، القائم بأعمال رئيس مجلس ومدينة دسوق، بالإشراف على أعمال صيانة وإصلاح كسر بخط الطرد بشباس الملح، بطول ثلاثة أمتار ونصف، بالإضافة إلى رفع كفاءة خطوط الصرف الصحي بشارع أحمد عجلان، والمهاجرين، وتقاطع الدلتا مع الكوم الأحمر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.