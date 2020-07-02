رئيس مركز أبوقرقاص يتابع مستوى الخدمة بالمركز الطبي

تفقد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص في جنوب المنيا، المركز الطبي الغربي لمتابعة الخدمات الطبية.

تفقد رئيس المركز: الاستقبال ـ التطعيم ـ الصيدلية ـ استخراج شهادات الميلاد، والتقى بعدد من المرضى واستمع إلى طلباتهم ووجه بتيسير وتوفير كافة الاحتياجات الطبية كما راجع كشوف النوبتجيات وأسماء الأطباء والعاملين الحاضرين والمتغيبين أثناء فترة العمل.

وأكد رئيس المركز على أعمال النظافة والتطهير والتعقيم المستمر، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمواطنين وحسن معاملة المرضى، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة لكافة الوحدات الصحية بكل قرية للوقوف على أرض الواقع عن مدى توفير الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.