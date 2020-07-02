الكرملين: نتائج التصويت على التعديلات الدستورية انتصار كبير

اعتبرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، نتائج التصويت على التعديلات الدستورية، التي جرت أمس الأربعاء في عموم روسيا، انتصارا واضحا وكبيرا، مشيرا إلى أنّها تُعد استفتاء على الثقة بالرئيس فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث الصحفي باسم "الكرملين"، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم: "بالتأكيد يعتبر الكرملين نتائج التصويت على التعديلات الدستورية انتصارًا كبيرًا".

وأضاف بيسكوف: "في الواقع فهذا التصويت كان استفتاءً على الثقة بالرئيس فلاديمير بوتين"، مشيرًا إلى أنّ الرئيس الروسي أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع القادة الأجانب اليوم، وجرت تهنئته على نتيجة التصويت الناجحة.

وأوضح بيسكوف، أنّ بوتين تحدث هاتفيا مع كل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي ورؤساء أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأذربيجان.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا أعلنت في وقت سابق من اليوم أنّه بعد فرز 100% من الأصوات، أظهرت النتائج أنّ 77.92% من المشاركين صوتوا لصالح التعديلات الدستورية، بينما رفضها 21.27%.

وأشارت اللجنة، إلى أنّ نسبة المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية في عموم البلاد بلغت 67.97%، موضحة أنّ 65.29% وافقوا على التعديلات في العاصمة الروسية مقابل 33.98% من الأصوات الرافضة لها.

وأكدت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، أنّ التصويت على التعديلات الدستورية كان شرعيًا، مشيرة إلى أنّه ستتم الموافقة على النتائج رسميًا في اجتماع للجنة الانتخابات المركزية.

غدا..لجنة الانتخابات الروسية تعلن النتائج الرسمية للتصويت على التعديلات الدستورية

وأعلنت بامفيلوفا، اليوم، أنّ النتائج الرسمية للتصويت على التعديلات الدستورية في روسيا سيتم الإعلان عنها غدا الجمعة، حتى تتمكن جميع اللجان من معالجة الشكاوى الموجودة.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بامفيلوفا، قولها خلال مؤتمرها الصحفي: "يمكننا القول إننا سنقوم غدا بتلخيص النتائج الرسمية، بعد مراجعة الشكاوى التي تلقيناها خلال هذه الفترة".

ومن المقرر إجراء التصويت الروسي العام على تعديلات الدستور في 22 أبريل الماضي، وجرى تأجيله بسبب وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، بعد ذلك وقّع بوتين مرسوما بشأن موعد التصويت الجديد في 1 يوليو الحالي، وبسبب الحاجة لمراعاة الوضع الوبائي وسلامة السكان، تقرر أنّ الروس سيكونون قادرين على التصويت طوال الأسبوع، من 25 يونيو الماضي إلى 1 يوليو الحالي.