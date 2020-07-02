التزام لجان امتحانات جامعة مطروح بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا

تابع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، مع عمداء الكليات، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/ 2020 لطلاب السنوات النهائية بكليات الزراعة الصحراوية والبيئية، الطب البيطري، والسياحة والفنادق، للاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب خلال أداء الامتحان.

وقال "النجار"، إن لجان الامتحانات اليوم سادها الهدوء والالتزام والانضباط من الطلاب تحت إشراف عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وأضاف أن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وجميع القائمين على العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الجامعة إتخذت حزمة من التدابير والإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، منها الالتزام بارتداء قناع الوجه الواقى والقفازات داخل لجان الامتحانات، من قياس درجات الحرارة، ومراعاة وجود مسافات التباعد بين الطلاب باللجان، وأظهر الطلاب التزامًا تجاه الانصراف من الكلية بعد أداء الامتحان مباشرة.