محافظ أسوان يوجه بتسهيل أعمال التقديم والقبول بمدارس التعليم المزدوج

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بتقديم كل التسهيلات، بعد فتح باب القبول بمدارس التعليم المزدوج، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بحد أدنى 205، وحتى 255 كحد أعلى، وذلك بمقر الوحدة الإقليمية بجمعية المستثمرين بأسوان.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأمينية من مديرية أمن أسوان، أثناء عملية التقديمات، وخلال فترات التدريب من أجل ضمان سلامة وصحة كل الطلاب والعاملين بهذه المنظومة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ أسوان، بدور مديرية التربية والتعليم وجمعية المستثمرين والتعاون المتواصل مع وكالة التعاون الإنمائي الألمانى GIZ، من أجل دعم جهود الدولة، للتوسع فى مجال التعليم الفنى، وفتح أفاق جديدة أمام أبنائنا الطلاب، لمساعدتهم فى إيجاد فرص عمل مناسبة، للحد من مشكلة البطالة.

وصرح سطوحى مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، بأن باب التقديمات مستمر حتى نهاية شهر يوليو الحالى، حيث أن هناك متابعة من محافظ أسوان، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لقطاع التعليم الفني.

وأكد أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبحث ودراسة سوق العمل، جار توفير ما يقرب من ألف فرصة تدريبية لأبنائنا من محافظة أسوان، تشمل مختلف التخصصات المهنية، حيث وصل أعداد الطلاب المستفيدين من الفرص التدريبة التى توفرها مدارس التعليم المزدوح، إلى حوالى 1600 طالب وطالبة بالعديد من المجالات مثل الطاقة الشمسية، ومياه الشرب والصرف الصحى والأسمدة والرخام والجرانيت وذلك من مختلف المراكز والمدن.