ممرض يرعى "مرضى كورونا" في العزل المنزلي بأسوان: مش عايز غير دعوة

لا ينام فى اليوم سوى 3 ساعات فقط وباقى اليوم يتجول بين منازل مرضى العزل المنزلى فى مركز ومدينة أسوان، لإسعافهم ورعايتهم والاطمئنان عليهم، حتى أطلق عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى أسوان «ملاك الرحمة»، يرتدى ملابسه الوقائية الثقيلة لساعات طويلة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة فى أسوان، مقابل دعوة بسيطة من مريض كورونا.

هانى أحمد الشحات، الشهير بـ«هانى نجم» حصل على بكالوريوس تجارة ويعمل مصفف شعر رجالى بمنطقة حى العقاد بمدينة أسوان، من شدة حبه لمهنة التمريض وإيمانه بأنها رسالة وعمل إنسانى، حصل على العديد من الدورات التدريبية، وحصل على رخصة لمزاولة مهنة مساعد ممرض فى مستشفى أسوان التخصصى «عزل أسوان»: «باحب مهنة التمريض لأن لها ثواب كبير عند ربنا وكل خطوة فيها بحسنة، طول الوقت بابتسم فى وشوش المرضى عشان أهوّن عليهم، وباحاول على قد ما أقدر تلبية كل طلباتهم، ولما أساعد مريض فى حاجة لمساعدتى باكون فى قمة سعادتى».

وروى «هانى» أنه واجه مواقف صعبة كثيرة خلال عمله فى «عزل أسوان»: «كان فى المستشفى طفل مريض كنت بلعب معه وأسليه، عيط يوم خروجه من المستشفى عشان مش هيشوفنى تانى، وست مسنة نتيجتها بقت سلبية ورفضت تخرج للقسم السلبى عشان مش عايزة تبعد عنى، لكن رئيس القسم رفض، لأن ماينفعش شخص سلبى يقعد فى قسم إيجابى، فكنت باروح للست وأقعد معاها وأهوّن عليها».

لا يكتفى «هانى» بهذا العمل بل يتجول بين منازل المرضى فى العزل المنزلى: «بانزل لهم أوفر لهم العلاج وأشوف احتياجاتهم»، لافتاً إلى أن منسق عام حملة «معاً ضد الكورونا» بأسوان، اتصل به وطلب منه الانضمام إلى الحملة: «انضميت لهم، ونشر منسق الحملة رقمى للمساعدة التمريضية وساعدت الحالات المصابة فى المنازل ومسجل بياناتهم فى أجندة عشان مانساش حد».