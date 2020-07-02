10 آلاف طالب يخوضون الامتحانات بجامعة المنصورة بتدابير وقائية

أجرت جامعة المنصورة، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 5 كليات وهي "طب الأسنان والتجارة والطب والمعهد الفني للتمريض، السياحة والفنادق" في ظل إجراءات صحية مشددة.

وتفقد الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب اليوم الخميس، الامتحانات في كليات "طب الأسنان والتجارة والطب والمعهد الفني للتمريض، السياحة والفنادق" حيث شهد ترتيبات دخول الطلاب بداية من مقار كلياتهم واصطفافهم بانتظام على مدخل الكلية لقياس درجة الحرارة مع الالتزام بالعلامات الإرشادية على الأرض ثم الدخول إلى لجان الامتحانات.

ووجه الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، بتطبيق الإجراءات أثناء فترة اختبارات الفرق النهائية بالفصل الدراسي الثاني بالعام الجامعي 2019 – 2020 خلال يوليو الجاري يؤدي حوالي 10300 طالب وطالبة بالفرق النهائية بمختلف كليات الجامعة.

ففي كلية التجارة، استقبل الدكتور محمد عطوة عميد الكلية، والدكتور طارق غلوش وكيل كلية التجارة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح حافظ وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نائب رئيس الجامعة، وتم التأكيد علي اتخاذ كافة التدابير الوقائية من كاشف الحرارة والدخول من بوابات التعقيم، والتباعد بين الطلاب داخل لجان الامتحانات.

وفي كلية طب الأسنان أشرف الدكتور عصام الوكيل عميد الكلية والدكتور محمد زغلول وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حامد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على عملية دخول الطلاب إلى اللجان.