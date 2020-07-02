حفل جورج وسوف عبر إحدى المنصات الإلكترونية الخميس المقبل

يعود بعد فترة غياب طويلة، عن إحياء الحفلات، وفي ظل اتخاذ عدد من الدول الإجراءات الإحترازية بسبب فيروس كورونا، المطرب السوري جورج وسوف، لتقديم حفل أون لاين، يوم الخميس المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتم التسويق للحفل تحت عنوان "سهرة العمر مع محبوب الجماهير سلطان الطرب".

يذكر أن الشهر الماضي، جورج وسوف، نفى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب "وسوف"، بعد انتشار شائعات عبر السوشيال ميديا عن إصابة جورج وسوف بفيروس كورونا.: "لما أصحى وشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الإشاعة اليوم، أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر. أنا بصحة جيدة جداً، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص، وبتعرفوا عنها على صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر يكون أكاذيب وإشاعات. زهقنا".