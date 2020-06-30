 مصادر: أولى رحلات مصر للطيران المنتظمة تنطلق غدا إلى لندن

أكدت مصادر بمطار القاهرة الدولي، أن أولى الرحلات التي ستغادر المطار بعد قرار عودة حركة الطيران وفتح المطارات المصرية هي رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران والتي تحمل رقم MS777 وتقل 265 راكب، وتطير إلى العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن تغادر الرحلة إلى لندن في تمام الساعة 9:10 صباحا، لتكون بذلك أول رحلة منتظمة تغادر القاهرة منذ توقف حركة الطيران منتصف مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، غدا الأربعاء، تشغيل رحلاتها الجوية لأكثر من 29 نقطة مباشرة، بعد توقف استمر نحو 3 شهور، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، باستثناء رحلات عودة العالقين بالخارج والشحن الجوي، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية اعتبارًا من اليوم، واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر.