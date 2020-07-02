الديهي: هجوم سفارات إثيوبيا على مصر أمر يدعو للدهشة والغرابة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن وكالات الأنباء العالمية تحدثت عن تصاعد الاحتجاجات داخل بعض المدن الإثيوبية وتمتد خارج العاصمة ردًا على مقتل المطرب الشعبي الشهير هاشالو هونديسا، معربًا عن أمله أن يتم ضبط النفس في إثيوبيا وأن تهدأ الأمور فليس في مصلحة أحد حدوث هذه الاحتجاجات داخل إثيوبيا، وانتقال نيران الغضب من داخل العاصمة الإثيوبية لمناطق أخرى، وهناك 9 عرقيات داخل إثيوبيا وهناك تنافس وتنازع تاريخي بينها، وعرقية الأورومو تمثل 40% من سكان إثيوبيا ومن بينها آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.

من ناحية أخرى، انتقد الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، قيام بعض السفارات الإثيوبية في العالم بتدشين حملة تحريضية ضد مصر، لإظهار مصر أنها دولة مارقة وظالمة ومتعنتة، وهذا يُعد تحريضا إثيوبيا رسميا ضد مصر، رغم أن الدولة المصرية تتعامل بشكل راقٍ في الخلاف مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وأعلنت أن الحوار هو الحل الوحيد الناجع، ولكن الجانب الإثيوبي يواصل عناده، رغم ما تم عرضه أمام مجلس الأمن، والجميع يدفع لعودة المفاوضات للوصول لحل واتفاق بشأن سد النهضة.

وأكد الإعلامي أن ما تمارسه إثيوبيا من ضغط نفسي، وعدم اكتراث بالمفاوضات والقانون الدولي شيء يدعو للدهشة والغرابة، وما تقوم به الدولة الإثيوبية عبر سفاراتها في الخارج، ليس من قبيل الصدفة، مشددًا على أن الجانب الإثيوبي يعبث في ثوابت دولية، مناشدًا السفارات المصرية في الخارج بمتابعة التحركات الإثيوبية في الخارج التي لا تنم عن صدق نوايا، مؤكدًا أن الاستعانة بشركات تسويق لتصدير صورة كاذبة عن مصر مرفوض، مضيفًا: "إثيوبيا تلعب بالنار بجوار آبار قابلة للاشتعال والانفجار في أي لحظة، الحكمة المصرية والسودانية يجب أن تفهم بشكل صحيح" .