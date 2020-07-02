"سوريا الديمقراطية" يهنئ مصر بذكرى 30 يونيو

أرسل ممثل مجلس سوريا الديمقراطية "مسـد" في مصر، سيهانوك ديبو، برقية تهنئة لوزارة الخارجية المصرية بمناسبة الذكرى السابعة لـ ثورة 30 يونيو التي استطاعت إعادة المعادلة السياسية المصرية الوطنية والإقليمية إلى مسارها الصحيح والطبيعي.

وهنأ ممثل "مسد" في مصر كل من الحكومة والشعب المصري بهذه المناسبة مؤكداً على الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار والتوازن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد ديبو أن الجهود التي تبذلها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتضحيات الكبيرة التي قدمتها قوات سوريا الديمقراطية تصب جميعها في المسار نفسه، وتعد مجتمعة أهم المراكز لمقاومة الاحتلال التركي وإفشال العثمانية الجديدة ذات الأطماع التوسعية العدوانية غير المشروعة.

ودعا إلى تكاتف وتحالف جميع الشعوب المتضررة جراء غزوات تركيا الأردوغانية وأدواتها في زعزعة أمن واستقرار المنطقة.