"تمرد" تهنئ الشعب المصري بثورة 30 يونيو في ذكراها السابعة

هنأ محمد عبدالعزيز أحد مؤسسي حركة تمرد، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 30 يونيو، في الذكرى السابعة لها.

وقال عبدالعزيز، لـ"الوطن": 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة، ستبقى خالدة فى وجدان المصريين، مضيئة فى تاريخهم بالكامل، لأنها حافظت على الهوية المصرية، وكان الهدف من الثورة، إنقاذ الدولة من براثن جماعة الإخوان الإرهابية، التى تدّعى احتكارها للدين، وأساءت له برؤيتها الضيقة، وفشلت هذه الرؤية فى نظرتها الضيقة للسياسة، لذلك وجدنا أنفسنا أمام جماعة تخطف الوطن، وتحتكر الحديث باسم الإيمان، وهذا أسوأ ما يمكن أن يصيب دولة، ويدمر بلدا، ويلقى بها فى أتون الفتنة والانقسام والتفتت.

وأضاف: فى وسط كل هذه الظروف، أكرمنا الله عز وجل بنجاح الثورة، عندما انحازت القيادة العامة للقوات المسلحة إليها فى 3 يوليو، واتخذت قرارات خارطة الطريق بالتشاور مع القوى الوطنية والسياسية، وبالتالي استجابت القوات المسلحة للشعب، والقوى الوطنية حققت إنجازا كان لا يمكن أن يتحقق إلا بهذا التكاتف، وتقديرى أنه لو لم يتم إنقاذ مصر فى 3 يوليو نتيجة لثورة 30 يونيو، ربما تحولت الأوضاع لأسوأ مما يمكن أن يتوقعه أحد.